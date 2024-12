Secoloditalia.it - Ergastolo a Turetta, La Russa: “Sia da monito contro la cultura della possessività e della sopraffazione”

La condanna all’dell’assassino di Giulia Cecchettin, sebbene in primo grado, “suoni comea chi persegue la”. Il processoha tenuto col fiato sospeso tutta Italia. La condanna all’per Filippoarrivata dopo cinque ore di camera di consiglio ha toccato la sensibilità del mondo politico. E’ Ignazio Laa commentare l’esito del primo gradovicenda giudiziaria del femminicidio che ha sconvolto l’Italia. “Nessuna condanna restituirà ai familiari la solarità di una ragazza come Giulia. Ma fare giustizia in momenti come questi è necessario e giusto e ribadisce la presenza delle istituzioni e dello Stato a fianco di tutte le donne vittimeviolenza di genere”, commeta il presidente del Senato.