Ilgiorno.it - Caseificio Paleni, antichi sapori del territorio

Leggi su Ilgiorno.it

Ildi Casazza rappresenta un esempio virtuoso di come una realtà locale possa crescere e innovare senza perdere il legame con le proprie origini. Fondato negli anni Cinquanta, ilnasce come una piccola impresa familiare, dove si lavoravano appena 10 quintali di latte al giorno. All’epoca, la produzione era limitata ma già radicata nelle tradizioni casearie delle valli bergamasche. Oggi ilha raggiunto una dimensione ben diversa. In una struttura moderna di 2.000 metri quadrati, iltrasforma quotidianamente 400 quintali di latte provenienti esclusivamente dalle stalle delle zone montane della Valle Cavallina, dell’Alto Sebino e della Valle Seriana. Questo latte, prodotto in ambienti naturali e incontaminati, è la materia prima fondamentale per la creazione di formaggi dal sapore unico e autentico, che raccontano la storia e l’identità di unricco di tradizione.