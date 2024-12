Anteprima24.it - Avellino Basket, campo squalificato: condanna ad alcuni tifosi

Tempo di lettura: 2 minutiA seguito della sanzione afflitta dal Giudice Sportivo, che ha portato alla squalifica delper una giornata, commutata poi in multa, la S.S.il comportamento antisportivo avuto danel corso del match della scorsa domenica contro l'UraniaMilano.ASi prendono, così, le distanze da qualsiasi atto non consono ai valori etici, morali e sportivi, che contraddistinguono la nostra società, la quale ci tiene a trasmettere un messaggio positivo su tutti i campi d'Italia, per salvaguardare la passione, la correttezza e la lealtà sportiva della tifoseria e di una città, che non può essere danneggiata da un gesto commesso da isolati individui.