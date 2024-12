Inter-news.it - Inter, spunta la maglia da casa 2025/2026? Le prime immagini

Pochi giorni fa sono uscite ledella quartadell'per questa stagione. Non finiscono però le novità, arriva la foto anche della divisa dadella stagione. RITORNO AL PASSATO – La prossima divisa dadell'potrebbe essere un ritorno al passato. In particolare un ritorno alle strisce verticali nere e blu, con una novità rappresentata dallo stemma nero e azzurro così come il logo della NIKE. L'indiscrezione arriva da Footy Headlines, che ha pubblicato su X la prima foto dellalinga della stagione.? pic.twitter.com/4VxyfzMCFV— Footy Headlines (@FootyHeadlines) December 1, 2024Per ora questa è solo un'ipotesi, anche se plausibile. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane.