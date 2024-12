Ilrestodelcarlino.it - I quartieri al voto a Pesaro: i risultati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 2 dicembre 2024 – Il centrosinistra perde il quartiere di Soria Tombaccia. La sfida che per il centrodestra sembrava numericamente e storicamente quasi impossibile, ovvero strappare al centrosinistra almeno uno dei, dopo che nel 2019 la compagine a trazione Pd aveva cannibalizzato ogni angolo della città, ha invece avuto ieri il suo colpo di scena. Che si è materializzato in piazza Europa, nel seggio numero 9. Dove la lista “Ascoltiamo” ha superato di 17 voti quella dei “con Biancani”. Non succedeva da 10 anni: nella corsa al governo deiil centrodestra era uscito sempre sconfitto dalla competizione elettorale. Per trovare un precedente bisogna risalire alle vecchie circoscrizioni: nel ’99 infatti il centrodestra si aggiudicò Montegranaro-Muraglia e Centro-Mare-Baia Flaminia.