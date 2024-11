Game-experience.it - Sony PlayStation vuole acquisire Ubisoft? Facciamo chiarezza su questo nuovo rumor

In queste ore sta circolando con forza in rete uncheintenzionata ad, con l’obiettivo inmodo di risollevare le sorti del publisher francese, arricchendo. Precisiamo però immediatamente che questa indiscrezione non getta le sue radici su basi solide e fonti affidabili, e propriomotivo deve essere bollata come fake.Facendo un passo indietro così da spiegare la situazione, in questa giornata alcuni account X hanno condiviso una più riprese, facendo andare in tendenza sulla piattaforma, secondo il qualestarebbe prendendo in considerazione l’acquisizione della società francese, arricchendo inmodo la propria divisione gaming e più nello specifico.Ma approfondendo un po’ l’indiscrezione appare immediatamente chiaro che si tratti di una vera e proprio sciocchezza, condivisa da qualche utente semplicemente per generare interazioni ai propri post, così da cavalcare la rinnovata attenzione di una specifica fetta di fan verso le acquisizioni didopo la conferma della trattativa con Kadokawa.