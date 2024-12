Ilrestodelcarlino.it - B&B occupato a Padova: famiglia si stabilisce e non intende andarsene

, 1 dicembre 2024 – Un’esperienza da incubo per il proprietario di un B&B a: unadi ‘turisti’ non solo ha deciso di non lasciare l’alloggio nella data pattuita, ma ha effettivamentel’appartamento invitando anche molti altri parenti. A raccontare la vicenda è il Corriere del Veneto. L’appartamento, sito in via Pontevigodarzene alle porte della città, è stato ristrutturato da L. S., il proprietario, con il fine di utilizzarlo come struttura ricettiva. Mai nessuna esperienza spiacevole prima di questa. “Quando sono arrivati non ci siamo allarmati, sembrava unanormale – afferma – ma non hanno dato segno di volersene andare e quando abbiamo insistito perché lasciassero l'appartamento ci hanno anche minacciato e insultato, dicendo che avevano deciso di occuparci la casa e hanno aggiunto che loro sono 'zingari', usando questo termine, e che la legge sarebbe stata dalla loro parte”.