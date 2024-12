Ilrestodelcarlino.it - Assemblea Cna: "Noi facilitiamo l’innovazione"

In vista delle assemblee elettive che nel 2025 porteranno al rinnovo degli organi dirigenti dell’associazione, Cna Forlì-Cesena ha messo la partecipazione al centro dell’generale, dal titolo ‘Democrazia 5.0, tra nuove forme e vera sostanza’ che si è tenuta ieri mattina all’ex Chiesa di San Giacomo in piazza Guido da Montefeltro. Cna Forlì-Cesena festeggia i suoi primi 70 anni citando le parole del presidente, Sergio Mattarella, "la democrazia è sostanza". Dopo i saluti istituzionali del neo eletto governatore dell’Emilia Romagna, Michele de Pascale, e del sindaco della città, Gian Luca Zattini, ha introdotto il tema dell’il presidente provinciale di Cna Lorenzo Zanotti, mettendo a fuoco il concetto di democrazia "nella sua dimensione politica, sociale ed economica" e richiamando il ruolo di Cna "come agente promotore e facilitatore delsociale attraverso il metodo della lobby condivisa".