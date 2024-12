Ilgiorno.it - Accusati di aver occupato la casa di un disabile, a Monza vanno a processo tre uomini e la “ragazza unicorno”

, 1 dicembre 2024 – Estorsione a un. Debole, fragile, con problemi di tossicodipendenza, a cui avevanola, a cui sottraevano la pensione, a cui lesinavano persino il cibo. Per questa vicenda nel luglio scorso la Polizia di Stato diaveva arrestato tre giovanitunisini e una donna, salita alla ribalta delle cronache come la '' perché era stata arrestata davanti alla stazione ferroviaria monzese mentre spacciava droga vestita con la particolare tuta pelosa variopinta con coda e cappuccio. Venerdì i quattro verranno giudicati al Tribunale dima negano le accuse, chiedendo ilcon il rito abbreviato condizionato a sentire l'amministratore di sostegno della presunta vittima. Le quattro persone fermate e condotte in Questura, con numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, sono ora tornate in libertà con il solo obbligo di firma.