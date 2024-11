Vaccini Non esiste un piano di spopolamento previsto da Deagel per il 2025

Leggi su Open.online

Diverse condivisioni Facebook riportano le presunte previsioni di Edwin A.Jr., il quale avrebbe svelato un complotto che collega i Rockefeller alla CIA in un grandediche dovrebbe avvenire proprio entro il. Del caso si è già occupato in Italia il collega Michelangelo Coltelli di Butac. Vediamo di cosa si tratta.Per chi ha fretta:Un sito Web denominatoavrebbeundimondiale entro il.Diversi autori No vax attribuiscono la causa di questoaiCovid.Forse a causa di un refuso le affermazioni del sito vengono attribuite al funzionario americano Edwin Deagle Jr.Il sito Web risulta però registrato a nome di un certo Gas.AnalisiTra le fonti riportate nelle condivisioni in oggetto che citanoe il suo sito, c’è anche il sedicente giornalista indipendente Greg Rees:Greg Reese: i collegamenti Rockefeller-CIA nelle previsioni di, per grandi spopolamenti entro il