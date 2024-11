Romadailynews.it - Cina: PMI non manifatturiero a 50 a novembre

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 30 nov – (Xinhua) – L’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) per il settore nondellasi e’ attestato a 50 a, in calo rispetto a 50,2 di ottobre, come mostrato oggi dai dati dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Un valore superiore a 50 indica espansione, mentre un valore inferiore a 50 riflette una contrazione. Il sottoindice del settore dei servizi si e’ attestato a 50,1 a, invariato rispetto a quello di ottobre, mentre quello del settore delle costruzioni e’ sceso a 49,7 da 50,4, poiche’ la costruzione all’aperto e’ gradualmente entrata nella bassa stagione influenzata dal freddo, secondo l’NBS. Un’analisi dei dati ha mostrato che i settori dei servizi di software e tecnologia dell’informazione, dei servizi di mercato dei capitali e delle assicurazioni hanno registrato una crescita a, mentre quelli relativi ai settori del commercio al dettaglio, dell’alloggio e della ristorazione hanno segnato una contrazione.