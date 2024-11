Anteprima24.it - La Virtus Academy torna a giocare al PalaParente, sfida alla Limonta Costa Magnano

Tempo di lettura: 2 minutiLaBeneventoin campo domani, sabato 30 novembre, per la nona giornata del campionato di serie A2 femminile di basket. E lo fa,ndo almeno per una volta, asul parquet del palasport Mario Parente, storica casa del sodalizio beneventano. Infatti, il match contro le lombarde delMagnago (Lecco), si giocherà con inizio alle ore 16.30 nello storico palazzetto di via Ponte a Cavallo. Un ritorno a casa obbligato per la, visto che per questioni di ordine pubblico legateconcomitante gara interna del Benevento Calcio, domani non sarebbe stato possibileal PalaTedeschi.E chissà che questo ritorno alnon possa essere benefico per le ragazze allenate da coach Giulio Musco, che sono ancoraricerca del primo successo stagionale in questo difficile campionato di serie A2.