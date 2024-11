Lanazione.it - Estra, lavoratori al contrattacco: "Troppo caos e lotte di potere"

Leggi su Lanazione.it

In difesa della società e del futuro. Parola deiè forte grazie ad uno sviluppo nato a Prato e diffuso nel centro e sud Italia, è una holding che sta sul mercato conquistando fette di clienti, non può essere una business unit di Alia Multiutility ma una risorsa del colosso dei servizi pubblici della Toscana centrale, le professionalità nelle varie società sono evidenti e devono essere valorizzate, il caso distacchi è censurabile, le incertezze organizzative devono essere superate. E’ questo in sintesi il risultato dell’assemblea dei dipendenti del Gruppo(950) che ha portato ad un documento congiunto firmato dai, dalla Rappresentanza sindacale unitaria e dalle organizzazioni sindacali. Tutti uniti per credere ancora nello spirito ’originale’ della Multiutitily che nel corso del 2023 e di quest’anno è andato perduto o quasi, a favore "di giochi di".