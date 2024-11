Sport.quotidiano.net - In campionato. I tifosi già si organizzano per la lunga trasferta di Campobasso

La Coppa Italia ha il suo fascino, ma ilè il. E domenica ibiancorossi ci saranno anche a, dove andrà in scena la 17esima gara di. Oltre 400 chilometri per seguire la propria squadra del cuore. Un atto di fede non da poco che sono pronti a mettere in atto queiche viaggeranno insieme al Collettivo Riminese. Partenza fissata domenica mattina, alle 10, da Piazzale del Popolo. La quota di partecipazione allaè di 45 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Ivan 335-5711536 e Claudio 338-8162999. Così, anche lo stadio Antonio Molinari, in Molise, sarà colorato di biancorosso. In una gara decisamente importante per la classifica dei biancorossi. Un altro faccia a faccia nella parte centrale della classifica che, dopo il ko dello scorso turno con la Vis Pesaro, diventa fondamentale per la squadra di mister Buscè.