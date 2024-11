Cityrumors.it - ?In pensione nel 2025, INPS offre diverse vie: basta avere almeno quest’età

Leggi su Cityrumors.it

Come andare innel? L’proponevie alternative alla quota 103, sarà sufficiente rispondere ad alcuni requisitiLaè il traguardo di ogni lavoratore quando, dopo anni di servizio, inizia a guardare al futuro. Il pensiero di potersi godere un po’ di relax, senza doversi relazionare con problemi quotidiani che sono spesso causa di stress e stanchezza. Laè vista come la fine di una lunga maratona, l’occasione per poter smettere di correre e fermarsi per respirare.?Innelvie:– Cityrumors.itEppure, ogni anno che passa l’età pensionabile in Italia sembra sfuggire via, sempre più lontana, eccezion fatta per alcune vie di mezzo che non sempre vengono ritenute convenienti o accettabili per tutti.