Zonawrestling.net - WWE: Non ancora chiari i piani per Roman Reigns dopo l’inizio di RAW su Netflix

Leggi su Zonawrestling.net

L’OTCla mancata edizione dello scorso anno, è pronto a tornare in scena a Survivor Series nel suo secondo Wargames match, questa volta per sfidare suo cugino Solo Sikoa e la sua nuova Bloodline.Nonostante sia una superstar di Smackdown, come sappiamo, in realtà, al draft di quest’anno, Heyman lo aveva chiamato fuori ed è da diverso tempo che il capo tribù viene pubblicizzato, come diverse altre superstar, per la prima puntata di RAW sudel 6 gennaio.Ai microfoni di SI Media con Jimmy Traina ha rivelato di non conoscere a pieno i suoiper il futuro e di non poter comunque rivelare più di tanto. Non sappiamo dunque se diventerà a pieno una superstar dello show rosso o meno.“Non sono molto sicuro sul futuro. So che sarò alla prima puntata, questo posso dirlo.