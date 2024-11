Ilrestodelcarlino.it - Rimbalza ancora la voce Ulaneo. Stavolta Pesaro pare più decisa

Il suo nomefra Scafati eda almeno due settimane. Perché Scott(foto) è ai margini delle rotazioni della Givova e probabilmente preferirebbe giocare al piano di sotto piuttosto che scaldare la panchina in serie A. Il centro, nato a Roma nel ’98 da padre italiano e madre britannica, è alto 2.08 per 98 kg. L’anno scorso vestiva la maglia di Varese con cui ha 24 presenze e 94 punti segnati. Quest’anno invece ha toccato il campo soltanto in tre occasioni e in una di queste è riuscito a segnare 6 punti in 6’ (con 3/5 al tiro). Cresciuto nella Stella Azzurra con cui ha vinto il titolo Under 19 nel 2015, si è poi trasferito negli Stati Uniti per frequentare il college. Al rientro in Italia lo firma Brindisi con un triennale e lo fa debuttare anche in Champions League, ma a stagione in corso va in prestito in A2 all’Eurobasket Roma.