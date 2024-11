«Vuoi vedere che non torni a casa in macchina?». Le minacce dei ragazzi di Corvetto a una passante la sera della manifestazione - Il video

Leggi su Open.online

che ti spacco laora?che nonin?». Questa è la minaccia rivolta a una donna da un ragazzo in zona(periferia sud di Milano) la notte del 24 novembre durante il corteo in ricordo di Ramy Elgaml, il 19enne morto poche ore prima proprio in quella zona, perché caduto da uno scooter dopo un inseguimento dei carabinieri. La donna chiedeva solo di passare per andare asua, quando è stata accerchiata da una baby gang e minacciata. Un gancio di Vittorio Brumotti ha documentato con le telecamere nascoste tutta la scena, oltre a gran parte del corteo, compreso un suv che sfreccia tra la folla ferendo quattro persone. Auto che è stata poi rincorsa e raggiunta da una banda di giovani che ha distrutto vetri, carrozzeria e pneumatici, forati con i coltelli.