Morto Roberto Spadoni | riaprì il ristorante Maddalena sedeva a tavola coi clienti

Morto Roberto Spadoni: riaprì il ristorante Maddalena, sedava a tavola coi clienti

Ravenna, 26 novembre 2024 – Con la morte di, avvenuta nel pomeriggio di domenica scorsa, si chiude una storica pagina della ristorazione ravennate. Nato a Ravenna nel 1935,era subentrato alla gestione del rinomato’ avviato col nome ’Villa dei Pini’ nell’aprile del 1950 a Marina di Ravenna dalle sorelle Giovanna eMazzanti, zia e mamma di, che portarono avanti l’attività con l’aiuto dei mariti Andrea Mazzanti e Tino. Il locale, come scrive Pericle Stoppa nel suo libro ’Mangiavamo alla marinara’, divenne famoso soprattutto per merito di(1909-1979) che aveva ereditato dalla mamma Domenica l’arte della buona cucina appresa a Ravenna in lunghi anni di servizio aldell’albergo Bella Venezia. Nel 1961 le sorelle Mazzanti vendettero la ’Villa dei Pini’ e dettero vita a Rivaverde all’albergoche nel giro di pochi anni divenne un locale molto rinomato ottenendo prestigiosi riconoscimenti come la Stella Michelin la medaglia d’oro della Camera di Commercio.