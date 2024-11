Gaeta.it - La lotta di una madre contro la beffa della giustizia: la storia di Imma Rizzo e l’omicidio della figlia Noemi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unastraziante che mette in luce le fragilità del sistema giudiziario italiano. La vicenda digiovane, uccisa brutalmente nel 2017, solleva interrogativi sullae sui limiti dei provvedimenti presi nei confronti degli omicidi. La condanna inflitta al fidanzatoragazza, Lucio Marzo, non sembra infatti scoraggiare un comportamento che molti considerano irrispettoso nei confrontimemoriavittima.La tragica scomparsa diaveva solo 16 anni quando la sua vita è stata spazzata via in un tragico evento nel 2017. Il suo fidanzato, Lucio Marzo, l’ha uccisa con una violenza inaudita, infliggendole coltellate e sassate, per poi tentare di nascondere il corpo seppellendola viva. La cronaca di quell’episodio ha lasciato un segno profondo e doloroso, non solo nella vita disua famiglia, ma nella coscienza collettiva di una società che si trova a dover affrontare la realtàviolenza giovanile.