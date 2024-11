Gaeta.it - La città di Noale in lutto per la prematura scomparsa di Tommaso Tiepolo, giovane consigliere comunale

Facebook WhatsAppTwitter La comunità dipiange ladi, undi soli 31 anni, che ha dedicato la sua vita al servizio della. La sua morte improvvisa ha lasciato un profondo vuoto tra i cittadini, che lo ricordano per il suo impegno e per i numerosi progetti avviati a favore della collettività.Unpromessa della politica localeNato e cresciuto aha sempre mostrato una forte passione per la sua, entrando in consigliocon l’intento di migliorare la vita dei suoi concittadini. La sua elezione è avvenuta sotto la guida della legislazione di Andreotti, tramite la quale ha assunto l’importante delega alle politiche giovanili. Le sue idee, sempre orientate verso il futuro, spaziavano dalla promozione di eventi locali all’implementazione di iniziative per coinvolgere i giovani nella vita politica e sociale della frazione di Briana.