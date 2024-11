Gaeta.it - La birra Rudolph di Soralamà e le box regalo per il Natale 2024 a Torino

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il birrificio, un nome rinomato nel panorama dellaartigianale italiana, svela la sua specialità natalizia per ilcon la presentazione della, in edizione limitata. Per chi desidera unoriginale,offre anche diverse boxda scoprire. Queste novità sono disponibili presso il Ristorante Guarini durante il periodo festivo, rendendo l’esperienza dellaancor più speciale in un contesto natalizio.: un birrificio artigianale di successoFondato nel 2000, il birrificiosi è affermato come uno dei principali produttori diartigianale in Italia. Attualmente, è riconosciuto tra i primi quindici birrifici per produzione annuale. La sua filosofia si basa sulla creazione dicruda e viva, non pastorizzata, volta a garantire un prodotto autentico e ricco di sapore.