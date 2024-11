Bergamonews.it - Al Villaggio degli Sposi confronto su come recuperare il rapporto tra fiducia e politica

(Bergamo). Mercoledì 27 novembre alle 20.45 al’oratorio delun dialogo tra Filippo Pizzolato, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico Unipd, e la giornalista Benedetta Ravizza per un approfondimento sul ruolo dei partiti, democrazia partecipativa e Costituzione. Interverrà online anche Stefano Tassinari, vicepresidente nazionale Acli.“Il 14 giugno 2024 le Acli nazionali e Argomenti 2000 hanno lanciato la campagna “La tua” per raccogliere le firme su due proposte di legge: una riguardante la trasparenza e il finanziamento dei partiti e l’altra mettendo a oggetto la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica – dichiara Loredana Poli, delegata alladelle Acli di Bergamo -. In occasione di questa iniziativa abbiamo organizzato in collaborazione con l’Azione Cattolica bergamasca, il Movimento politico per l’unità, l’Agesci Zona Bergamo, la parrocchia dele Argomenti 2000 un incontro per far conoscere alla cittadinanza questa proposta e approfondire i temi politici che riguardano la democrazia interna ai partiti e le modalità di coinvolgimento della cittadinanza rispetto ai temi cruciali della Costituzione e del contesto politico”.