Sport.quotidiano.net - Slovan Bratislava-Milan, Fonseca: "Leao titolare? Vediamo, ho fiducia in tutti"

o, 25 novembre 2024 - "Non possiamo guardare la classifica dello(zero punti) e sottovalutare questa squadra: dobbiamo vincere, queste quattro partite sono importantissime per il futuro della nostra squadra". Chiaro, chiarissimo Pauloalla vigilia della sfida di Champions League, in programma domani alle 18.45 in Slovacchia. Sulle scelte: "Turnover per. Rafa è un giocatore in un buon momento, ma se non gioca lui, gioca un altro. Hoin. Fofana sempre in campo? In hotel ha tempo per riposare (ride, ndr): no, in questo momento non si può farlo riposare. Emerson Royal? Ha una distorsione alla caviglia, giocherà Calabria che può dimostrare di poter dare una mano e di essersi messo alle spalle l'infortunio". Ancora su Emerson, fischiato contro la Juventus al momento del cambio: "Non ne abbiamo parlato, ma fa parte del nostro mestiere.