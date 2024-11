Mondiali di Karate a Squadre | una grande Italia ci prova fino in fondo ma sfiora 4 bronzi

Leggi su Ilfaroonline.it

Pamplona – Si è concluso il Campionato Mondiale 2024 di Pamplona, il primo torneo WKF destinato esclusivamente alle, che ha visto la partecipazione di 43 nazioni, provenienti da tutti e 5 i continenti: 37 dall’Europa, 18 dall’Asia, 12 dalle Americhe, 11 dall’Africa e 2 dall’Oceania. Una gara difficilissima e bellissima che ha tenuto per tre giorni gli appassionati dicol fiato sospeso.E’ andato in scena il blocco finali, dove l’era presente ancora con tutte e quattro le, unrisultato già a livello di qualificazione e confermato una volta in più dagli ottimi percorsi fatti nelle giornate di venerdì e sabato, sia nel kata che nel kumite.Ma purtroppo, in quest’ultima giornata la Navarra Arena non è stata un porta fortuna come in altre occasioni e la nazionalena non è riuscita a vincere nessun incontro finale, piazzando dunque tutte e quattro lein quarta posizione.