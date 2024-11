Telecronisti Italia-Olanda chi commenta su Rai 2 e Sky Sport finale Coppa Davis 2024

Leggi su Sportface.it

Il programma e icheno su Rai e Skyladitra. Gli azzurri, dopo aver battuto Argentina e Australia, sono attesi dall’ultimo ostacolo sul loro cammino a Malaga nel tentativo di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Confermati nei due singolari Matteo Berrettini e Jannik Sinner, mentre non è scontata la loro presenza (viste le fatiche di questi giorni) in un eventuale doppio decisivo. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 16.00 di domenica 24 novembre.IDITutti gli incontri in programma traquest’oggi sono trasmessi su Rai 2 con la telecronaca di Marco Fiocchetti e il commento di Adriano Panatta, mentre in studio saranno presenti Alessandro Fabretti e Omar Camporese. Su Skysi alterneranno al commento Elena Pero e Luca Boschetto, con al loro fianco i talent Stefano Pescosolido e Laura Golarsa.