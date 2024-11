Quotidiano.net - Shazam supera i 100 miliardi di brani riconosciuti dal lancio del servizio

Roma, 24 novembre 2024 – Ha risolto per sempre il classico cruccio del ‘titolo della canzone che non viene in mente’, o che non si conosce se la si ascolta per la prima volta: l’arcinota appha fatto sapere di aver sfondato il tetto dei 100di, che significa 12identificati per ogni persona sulla faccia della Terra. Numeri da capogiro Centodidaldel: per raggiungere la stessa cifra, un essere umano dovrebbe usareper riconoscere un brano ogni secondo per 3.168 anni. Vuol dire oltre 2.200 volte il numero di riconoscimenti della canzone più popolare di sempre su, ‘Dance Monkey’ (il celebre brano dei Tones and I del 2019), con oltre 45 milioni di tag. ‘Beautiful Things’, di Benson Boone, incluso nelle previsioni diper il 2023, è stato il primo brano pubblicato quest’anno a raggiungere i 10 milioni di riconoscimenti, e anche il più veloce: c’è riuscito in 178 giorni.