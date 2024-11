Oasport.it - Clement Noel firma il bis in slalom a Gurgl. Vinatzer nei 20 senza convincere

Festeggia ancora la Francia nellodi Coppa del Mondo di sci alpino a(Austria).ha conquistato la seconda vittoria consecutiva tra i pali stretti, attuando il medesimo schema tattico di Levi: vantaggio importante accumulato a metà gara e poi gestione nella discesa conclusiva. Il transalpino partiva con un vantaggio di 1.42 nei confronti dello svedese Kristoffer Jakobsen e si è imposto con un margine di 43 centesimi. Qualche sbavatura non è mancata, ma il classe 1997 appare sicuro e stabile sugli sci come probabilmente mai prima in carriera. È sempre stato un talento purissimo, tuttavia dà la sensazione di aver trovato quella continuità che sinora gli era sempre mancata. Inun dominatore manca dai tempi di Marcel Hirscher (quello vero, non la versione olandese): sta iniziando l’era di, già approdato a quota 12 successi in carriera nel circuito maggiore?Jakobsen ha realizzato una grande rimonta: da ottavo a secondo.