Chi era Ennio Doris il banchiere raccontato nel film C’è anche domani

Chi era, ilnelC’èChi era, ilnelC’èin onda su Canale 5?è stato un dirigente d’azienda, imprenditore eitaliano, fondatore di Mediolanum, attiva nel settore della finanza e del risparmio. Presidente onorario del consiglio di amministrazione di Fondazione Mediolanum Onlus e socio di FINPROG Italia S.p.A., fino al 21 settembre 2021 ha ricoperto il ruolo di Presidente della Banca Mediolanum. Con un patrimonio stimato di 3 miliardi di dollari, nel 2018era 17esimo nella classifica della rivista Forbes riguardante gli uomini più ricchi d’Italia.nasce a Tombolo il 3 luglio 1940. Dopo il diploma in ragioneria presso la scuola superiore “J. Riccati” (TV), inizia la sua carriera lavorativa come venditore porta a porta presso la Banca Antoniana di Padova e Trieste (poi Antonveneta) nella filiale di San Martino di Lupari (PD), dove rimane per otto anni, per poi diventare direttore generale delle officine meccaniche Talin di Cittadella con Dino Marchiorello.