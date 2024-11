Zonawrestling.net - AEW Full Gear: Finisce nel sangue l’amicizia tra Mariah May e Mina Shirakawa

Leggi su Zonawrestling.net

La rottura di un’amicizia storica nella AEWLa celebrazione del titolo femminile della AEW diMay si è trasformata in un momento di pura follia quando la campionessa ha tentato di tradire la sua storica amica e partner ai tempi della STARDOM, la, durante.Una celebrazione attesa da tempoL’evento, che la May attendeva sin dalla sua vittoria del titolo contro Toni Storm ad All In, è iniziato con lache ha presentato la campionessa come “la sua amica, partner e amore della sua vita”.“Sono stati quattro mesi difficili”, ha dichiaratoMay, aggiungendo che questa era la celebrazione che aveva sempre desiderato e che nessuna donna nella divisione poteva competere con lei. Ha anche riconosciuto lacome la sua “unica vera amica”, senza la quale non avrebbe potuto raggiungere questi risultati.