Ilfattoquotidiano.it - “Zelensky sapeva dell’attacco ucraino al Nord Stream”: l’inchiesta dello “Spiegel”. “La Polonia ha coperto i sabotatori del gasdotto”

Non c’è una verità giudiziaria sul più grande sabotaggio della storia europea, ma il settimanale Derha indagato per oltre due anni, e appare chiaro che sia l’allora capo delle forze armate ucraine, Valerii Zaluzhnyi, sia il presidente Volodymyrfossero al corrente dell’operazione. C’è di più: le autorità polacche hanno impedito alle autorità tedesche di condurre le indagini e fermare i. I giornalisti sono riusciti a conoscere i nomi di quasi tutti i 12 componenti del commando che il 26 settembre 2022, ha fatto esplodere i gasdotti1 e 2. Solo due identità sono note al pubblico, ma il settimanale ricostruisce tutti i momenti del sabotaggio sin dalla costituzione del gruppo. L’azione è stata finanziata con circa trecentomila dollari da un imprenditore legato alle forze speciali ucraine, che da anni consideravano le condotte del gas un obiettivo militare legittimo: già nel 2019, negli ambienti dei servizi segreti di Kiev, circolava l’idea di far esplodere i gasdotti russi.