Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Vassallo, il verbale esclusivo: “Ucciso perché era entrato troppo nei fatti nostri, aveva scoperto un furto ai suoi danni”

Giuseppe Cipriano ha organizzato insieme al brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi l’del sindaco pescatore Angeloun collaboratore dell’imprenditore dei cinema, tale G. S., “fatto unnella proprietà die lui (, ndr) lo”. Un altro motivo fu “il mancato conferimento dei lavori al cugino” di Cipriano (si tratta dei lavori di pavimentazione del porto di Acciaroli che nelle intenzioni del gruppo dovevano andare a Raffaele Maurelli, deceduto, in vita uno degli indagati del delitto, ndr), e che “dovevano andare via dal paese”. Ed inoltre,“eranei”.Ecco il nuovo movente dell’del sindaco di Pollica, avvenuto il 5 settembre 2010 con nove colpi di pistola, nelle ultimissime dichiarazioni del collaboratore di giustizia Romolo Ridosso, uno dei quattro arrestati per il delitto.