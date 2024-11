Ilfattoquotidiano.it - Il Csm approva la pratica a tutela del giudice di Bologna sotto attacco: è la prima volta dal “caso Mesiano” del 2009. Contrarie le destre

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per lada oltre 15 anni, cioè dai tempi dell’ultimo governo Berlusconi e dei celebri “calzini azzurri” del, il Consiglio superiore della magistratura adotta una posizione ufficiale a difesa di una toga attaccata dalla politica. L’aula di palazzo Bachelet ha infatti dato il via libera, con 26 voti favorevoli e cinque contrari, alla delibera adi Marco Gattuso, il presidente del collegio di giudici diche a fine ottobre ha bloccato l’applicazione del decreto del governo sui Paesi sicuri, rinviandolo alla Corte di giustizia per dubbia compatibilità col diritto comunitario. Per questa decisione i magistrati bolognesi avevano ricevuto violente critiche da parte degli esponenti di maggioranza, inclusa la premier Giorgia Meloni e il suo vice Matteo Salvini: Gattuso, in particolare, era stato “profilato” da un articolo del quotidiano La Verità in cui si raccontava del figlio avuto insieme al suo compagno, nato in California da gestazione per altri.