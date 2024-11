Gaeta.it - Delazione di vicinato: la nuova frontiera della sicurezza in Emilia-Romagna e oltre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nell’era post-pandemia, il dibattito sullae sul controllo diha assunto unadimensione in Italia, con l’a guidare il cambiamento. In questo contesto, le autorità locali incoraggiano forme di sorveglianza tra vicini, generando non poche polemiche sulla privacy e sul senso di comunità. Questo articolo esplora l’evoluzionedie le sue implicazioni sociali e culturali.La nascitadiinIl fenomeno del controllo diè emerso per la prima volta in Italia in, dove ha trovato la sua forma più strutturata a Bologna. Qui, le istituzioni locali hanno promosso un sistema in cui i cittadini sono incentivati a segnalare comportamenti sospetti o attività sospette, facendo leva su una spinta alla partecipazione attiva e alla coesione sociale.