Schlein: “Siamo sulla strada giusta, abbiamo vinto con l’unità”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa è una vittoria plurale e collettiva a cui hanno contribuito tutte le forze progressiste: ci indica la direzione per costruire l’alternativa alle destre.saputo vincere con l’umiltà e”. Così la segretaria del Pd, Elly, in un’intervista a la Repubblica, dopo il voto delle regionali in Emilia-Romagna e Umbria, sottolinendo come “il calo vistoso dei partiti di governo dovrebbe spingerli a interrogarsi sulle politiche sbagliate che stanno portando avanti”.Per la leader dem “è un risultato davvero straordinario che ci conferma sul territorio davanti a tutti gli altri partiti. Ovunque c’è stato un balzo impressionante.un Pd che da solo, in Emilia-Romagna, prende più voti dell’intera coalizione di centrodestra. Una roba clamorosa. I dati confermano che il Pd è il perno della costruzione dell’alternativa alle destre.