Fanpage.it - “Nessun medico mi vuole rimuovere l’utero, anche se è quello che voglio”: la storia di Emily

Griffiths ha solo 26 anni, ma ha deciso di ricorrere comunque all'isterectomia, ovvero l'asportazione chirurgica dell'utero. Da anni infatti la ragazza soffre di intensi dolori a causa dell'endometriosi e dell'adenomiosi di cui soffre da anni. Ma nessunè disposto ad aiutarla: "Sono tutti preoccupati per il figlio che potrei volere in futuro, da non vedere come sto oggi".