Marius Borg Hoiby figlio della principessa di Norvegia arrestato per stupro

, ilereditaria Mette-Marit di, è statocon l’accusa di violenza sessuale. Secondo il comunicatopolizia, è sospettato di aver intrattenuto un “rapporto sessuale con una persona che era incosciente o in stato d’incapacità di opporsi”.Leggi anche: Rita Dalla Chiesa nella bufera dopo il post sull’Emilia-Romagna, smentita anche da BonacciniL’arresto diè avvenuto nella serata di lunedì 18 novembre e segue una serie di misure restrittive nei suoi confronti, tra cui il divieto di accesso ai Palazzi Reali.è il frutto di una relazione avvenuta prima del matrimonio di Mette-Marit, la futura Regina di, con Haakon. Questo non è il primo episodio di arresto per il 27enne: lo scorso agosto è stato fermato con l’accusa di aver aggredito una donna sulla ventina sia fisicamente che psicologicamente.