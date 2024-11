Ilgiorno.it - Blocco traffico auto per lo smog in Lombardia: divieti da oggi a Milano e in altre 7 province

Leggi su Ilgiorno.it

– Stop allepiù inquinanti, riscaldamenti giù di un grado nelle case, impianti termici alimentati a legno fermi così come le attività di concimazione nei campi. Dascattano le misure di primo livello di contenimento all’inquinamento dell’aria. Le restrizioni e iinteressano le ottodellache hanno sforato i valori massimi di Pm10 previsti dalla legge. I dati pubblicati lunedì da Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, riferiti alle concentrazioni di particelle sottili (aggiornati a domenica) hanno evidenziato il quarto giorno consecutivo di superamento del valore limite giornaliero di Pm10 (50 microgrammi per metrocubo d’aria) nelledi Bergamo e Brescia. Tre giorni da bollino rosso a, Monza, Pavia, Lodi e Cremona; due a Mantova che, tuttavia, fa segnare il valore giornaliero più alto tra le centraline posizionate nelle città capoluogo.