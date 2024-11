Angelina Jolie protagonista del film di Alice Winocour ambientato durante la settimana della moda di Parigi

Leggi su Cinefilos.it

deldiladiDopo il suo ruolo acclamato dalla critica nei pannileggendaria cantante lirica Maria Callas in “Maria” di Pablo Larraín,tornerà aper recitare nel prossimo lavoro da regista di. Il, intitolato “Stitches” (“Coutures”), ènel mondo dell’altae si svolge a. La trama rimane per ora segreta.Le riprese dovrebbero iniziare all’inizio dell’anno prossimo con la principale casa di produzionena di Charles Gillibert, CG Cinema. “Stitches” riunisce inoltrecon la potente casa di produzione e distribuzione francese Pathés dopo il suomolto apprezzato “Paris Memories“, presentato in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes e che ha fatto guadagnare alla sua star Virginie Efira un Cesar Award, per la sua interpretazione di una sopravvissuta a un brutale attacco terroristico.