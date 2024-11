Ilnapolista.it - Zoff paragona il Napoli a Mennea: «Non era stilisticamente perfetto, ma ha vinto»

Leggi su Ilnapolista.it

A 1 Station Radio è intervenuto l’ex portiere delDino: «Qualcuno dice che ilnon faccia bel gioco, ma il bel gioco è effettivo quando vinci»Su-Roma:«Il ritorno di Ranieri è una notizia positiva per la Roma. Potrebbe arrivare un impeto d’orgoglio contro il, ma gli azzurri sono primi meritatamente e vorranno continuare a mantenere la testa della classifica. Qualcuno dice gli azzurri non facciano bel gioco, ma il bel gioco è effettivo quando vinci, e ilè primo. Se uno gioca bene, vince. Lo sport agonistico è vincere,non erama ha scritto la storia».La favorita per lo scudetto:«Forse l’Inter ha una rosa leggermente migliore, ma ac’è il fattore Conte che ha già inciso tantissimo».Gli azzurri annunciano l’iniziativa per Ciro Esposito contro la RomaLa Curva B del Maradona ha annunciato un’iniziativa in memoria di Ciro Esposito.