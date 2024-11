Ilrestodelcarlino.it - Qui Emilia-Romagna. L’affluenza è più alta nelle zone dell’alluvione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il disamore per la politica incontinua e si manifesta nella scarsa affluenza al voto. Ieri sera alle chiusura dei seggi aveva votato solo il 35,7 per cento che lascia presagire tinte fosche, oggi, alla chiusura dei seggi alle ore 15. Non è certo che si possa arrivare al palliativo del 50%, e si tratterà di una sconfitta complessiva per la mitica partecipazioneno-romagnola, considerando che il 26 gennaio 2020, quando si votò in un solo giorno e quando Stefano Bonaccini (centrosinistra) sconfisse Lucia Borgonzoni (centrodestra), alle 19 era andato a votare il 58,8% degli aventi diritto, quasi il doppio delle persone. Impensabile arrivare al risultato finale della sfida politica che vide sul ring anche Matteo Salvini e le Sardine, che fece totalizzare un tutto sommato lusinghiero 67% finale.