Lopinionista.it - “Il cuore dell’impresa”, i segreti della leadership propositiva

Leggi su Lopinionista.it

Hubert Joly svela iin una visione del capitalismo più umana e sostenibile per raggiungere il successo aziendaleMILANO – Hubert Joly, ex CEO di Best Buy, ci accompagna in un viaggio attraverso il mondo del business contemporaneo: Il(in libreria con ROI Edizioni dal 13 novembre 2024) racconta come il successo di un’azienda non possa più essere misurato solo dai profitti, ma debba includere l’impatto positivo sulle persone, sui clienti, e sulle comunità, perché “le aziende non sono entità senz’anima, ma organizzazioni umane con al centro le persone”.Hubert Joly ci riporta a un momento in cui il lavoro per molti era diventato una mera “maledizione di Adamo”, un obbligo noioso e spesso alienante, invitando a riflettere su cosa significhi realmente lavorare. “Il lavoro non è una maledizione o qualcosa che si fa per poter fare qualcos’altro; può essere partenostra ricerca di significato enostra realizzazione come esseri umani”: Il lavoro è solo un mezzo per guadagnare o può essere qualcosa di più? Attraverso esempi personali e storie dal mondo aziendale, Joly ci racconta come la sua visione del lavoro sia cambiata nel corso degli anni, diventando una vocazione, un’espressione del nostro amore enostra passione per la vita.