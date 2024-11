Lanazione.it - Pistoiese, non ci siamo: gli arancioni perdono 2-1 col modesto Riccione

Cattolica, 17 novembre 2024 – Chi in casa arancione si era illuso, dovrà prontamente ricredersi. Lanon è completamente guarita: al bel successo interno ottenuto con il Piacenza, infatti, è seguita la sconfitta odierna contro il non trascendentale United(2-1), che sin qui non aveva mai vinto in casa. Prima battuta d’arresto, quindi, per il nuovo tecnico Alberto Villa e proprio in un’altra giornata, la dodicesima d’andata del girone B del campionato di serie D, propizia, visto il nuovo k.o. rimediato dal Tau primo della classe. La vetta e il Ravenna, favorito alla promozione in C, sono lontani. Villa opta per i nuovi Accardi e Maldonado dall’inizio. Pronti, via e lapassa subito in vantaggio: neppure 30 secondi di gioco e Maldonado, all’esordio in arancione, scocca uno splendido tiro dalla distanza che gonfia la rete alle spalle di Kiri.