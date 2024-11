Sport.quotidiano.net - La lezione del Bayern. "Grohs è malata di cancro, prolunghiamo il contratto»

Ci sono battaglie di civiltà che tutti i diretti interessati eviterebbero volentieri di combattere. Eppure quando la vita ti obbliga ad affrontare sfide impreviste e dolorose, si capisce anche di che pasta sei fatto. I dirigenti delMonaco femminile, per esempio, non hanno avuto dubbi sulla scelta da compiere quando hanno saputo che Mala, portiere di 23 anni che difende i pali della squadra bavarese, ha raccontato di dover combattere contro l’avversario peggiore, il canco. La giovane ha rivelato di essere affetta da un tumore maligno e di dover lasciare la squadra di club e la nazionale tedesca per un periodo di tempo "indefinito", per concentrarsi esclusivamente sulle cure. Per tutta risposta il club gli ha prolungato ilfino al 30 giugno 2026. "La malattia è una sfida che non avrei mai pensato di dover superare.