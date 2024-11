Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Maraffon confermato alla guida del Comitato di Siena

,17 novembre 2024 – Un’altra riconferma tra i futuri presidenti dei Comitati Provinciali della Federnella Regione Toscana per il quadriennio 2025-2028. Dopo Maria Pardini a Massa Carrara, Alessandro Villani da delegato a presidente a Grosseto, Alessandro Becherucci a Pistoia, rieletto ancoradelProvinciale diPaolonel corso dell’assemblea delle società svoltasi questa mattina presso la sede del CONI. Dieci le società della provincia senese presentiriunione. Per il neo presidente sono stati 12 i voti ottenuti, mentre per il ruolo di consigliere avevano presentato la candidatura in sei per i 4 posti disponibili. Sono risultati eletti Leonardo Salvi con 9 voti, seguito da Giacomo Paciotti con 7, Fabrizio Barsotti con 6 e Andrea Caliani con 5.