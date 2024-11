Inter-news.it - Albania-Repubblica Ceca, prevale l’equilibrio! Asllani promosso

L’ha pareggiato con il risultato di 0-0 contro la. Kristjanha giocato dal primo minuto ed è statodal ct Sylvinho.! –si è conclusa con il risultato di 0-0. La squadra del ct Sylvinho non riesce nel sorpasso sugli avversari che sarebbe valso il primo posto nel gruppo 1 della Lega B. Partita di grande, grandissimo equilibrio e senza particolari emozioni. Kristjan, il centrocampista dell’Inter, ha disputato l’intera partita. Il suo allenatore perciò lo hadandogli tutta la fiducia che forse manca con la maglia nerazzurra. 90 minuti in campo per il giocatore che potrebbe essere titolare anche in Inter–Verona. Il motivo? Le condizioni di Hakan Calhanoglu, di cui si saprà qualcosa già dalla giornata di domani.