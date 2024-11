Lettera43.it - Sri Lanka, vittoria del presidente alle elezioni legislative

La coalizione Potere del popolo nazionale guidata da Anura Kumara Dissanayake ha vinto lein Sri. Il primodi sinistra del Paese avrà la maggioranza assoluta in parlamento grazie a 159 seggi ottenuti su 225. Dissanayake, 55 anni, è stato eletto due mesi fa alla guida dello Sriche sta vivendo la più grande crisi economica della loro storia. Dietro la coalizione del, Potere del popolo unito, altra coalizione socialdemocratica con 40 seggi, segue il Partito dello Stato tamil dello Sri(otto), il Nuovo fronte democratico (cinque), a tre il Congresso musulmano dello Srie il Fronte del popolo dello Sri. In calo l’affluenza al 68,93 per cento, scesa di sette punti rispetto a quattro anni fa.Articolo completo: Srideldal blog Lettera43