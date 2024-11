Sport.quotidiano.net - Serie d. Coppa Italia: la Sangio pesca il Gavorrano. Bonura può contare sul fattore Fedini

Sarà il Follonical’avversario dellavannese per i sedicesimi di finale diche si giocheranno mercoledì prossimo alle 14.30. Gli azzurri avranno il vantaggio delcampo, dopo aver eliminato in trasferta il Figline ci sarà ora questa sorta di rivincita della sfida che andò in scena in Maremma il 18 ottobre del 2023 con la vittoria dei locali a tempo praticamente scaduto grazie alle marcature di Lo Sicco e Pignat, che ribaltarono l’iniziale vantaggio di Regolanti. La squadra che supererà il turno affronterà la vincente di Seravezza-Livorno che si disputerà in terra versiliese. Prima però di questo appuntamento c’è da affrontare l’altro di campionato, la gara di questa domenica sempre in casa contro il Ghiviborgo nasconde tante insidie vuoi per la forza dell’avversario, secondo in classifica, vuoi per il momento piuttosto difficile che stanno attraversando Nannini e compagni.