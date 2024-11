Domenica la Cinque Mulini 2024 | al via anche Nadia Battocletti al maschile Pietro Arese

Leggi su Sportface.it

La 92esima edizione della– la storica corsa campestre internazionale che si svolge ogni anno a San Vittore Olona, nei pressi di Legnano, organizzata dall’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 – è pronta ad entrare nel vivo.17 novembre, con diretta su Sportface TV, l’evento offrirà un ricchissimo menu di eventi, a partire dalle 0re 09:00. Grande attesa per il rientro agonistico di: la trentina delle Fiamme Azzurre, straordinario argento olimpico sui 10.000m lo scorso 9 agosto in Francia, aprirà a San Vittore Olona la propria stagione della campestre e proverà a riportare l’Italia al successo nellaa distanza di 34 anni dall’ultima volta (Dandolo nel 1990). “In salute e con i problemi fisici dell’estate alle spalle: sono pronta per la– ha detto sorridendo la 24enne azzurra in video-collegamento alla presentazione della corsa andata in scena nella sede di Regione Lombardia a Palazzo Pirelli a Milano -.