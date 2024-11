.com - Cucina Italiana nel Mondo: Orieti protagonista

Leggi su .com

ALLUMIERE – Da Tolfa in Perù: lo chef Danielede la Cantina del Cardinale di Allumiere, scelto dall’Ambasciata d’Italia a Lima per rappresentare le nostre eccellenze enogastronomiche in occasione della IX Settimana dellanel. Lo chefcon soddisfazione sottolinea: “Sono onorato e orgoglioso di poter presentare le nostre eccellenze per la serata di gala organizzata dalla nostra Ambasciata, che ringrazio per questa grande opportunità “. Danieleè un eccellente chef e, grazie a una lunga esperienza maturata all’estero, saprà coniugare perfettamente ingredienti e piatti della nostra tradizione in una delle principali capitali gastronomiche del l’ondo. Giunta alla 9° edizione, la Settimana dellanelavrà come tema portante “Dieta Mediterranea edelle Radici: Salute e Tradizione”.